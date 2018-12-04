Камилов встретился с директором Исполкома РАТС ШОС Сысоевым

В 2018 году он завершает свою трехлетнюю миссию на посту в международной организации, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 4 декабря встретился с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгением Сысоевым, сообщает пресс-служба МИД.

В этом году Сысоев завершает свою трехлетнюю миссию на этом посту, стороны обсудили состояние и перспективы многостороннего сотрудничества.

Sputnik / Болат Шайхинов Представители стран ШОС обсудят сотрудничество на форуме в Челябинске

"Министр выразил признательность директору Исполкома РАТС ШОС за личный вклад в дальнейшее развитие организации. Со своей стороны Евгений Сысоев поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешного исполнения им своей миссии и содействие деятельности Исполкома РАТС ШОС в Узбекистане", - говорится в сообщении.

В декабре в Челябинске пройдет очередная встреча представителей стран ШОС, мероприятие пройдет с 4 по 6 декабря.