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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов встретился с директором Исполкома РАТС ШОС Сысоевым

Международный пресс-клуб
Политика
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В 2018 году он завершает свою трехлетнюю миссию на посту в международной организации, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 4 декабря встретился с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгением Сысоевым, сообщает пресс-служба МИД.

В этом году Сысоев завершает свою трехлетнюю миссию на этом посту, стороны обсудили состояние и перспективы многостороннего сотрудничества.

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Sputnik / Болат Шайхинов
Представители стран ШОС обсудят сотрудничество на форуме в Челябинске

"Министр выразил признательность директору Исполкома РАТС ШОС за личный вклад в дальнейшее развитие организации. Со своей стороны Евгений Сысоев поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешного исполнения им своей миссии и содействие деятельности Исполкома РАТС ШОС в Узбекистане", - говорится в сообщении.

В декабре в Челябинске пройдет очередная встреча представителей стран ШОС, мероприятие пройдет с 4 по 6 декабря.

Теги:
Узбекистан, Встреча, ШОС, Абдулазиз Камилов



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