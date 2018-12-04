Надежный человек: больше россиян стали доверять Шавкату Мирзиёеву

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил 1600 респондентов, чтобы узнать, кому из лидеров государств, входящих в СНГ, россияне оказывают наибольшее доверие.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018 поднялся на три строчки в рейтинге доверия россиян лидерам стран СНГ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, кому из лидеров государств, входящих в СНГ, россияне оказывают наибольшее доверие.

Первое место занял президент Беларуси Александр Лукашенко, которому доверяют 65% опрошенных россиян. Отметим, что в рейтинге по итогам 2017 года он также лидировал с показателем в 62%.

© Sputnik / Андрей Александров Беларусь, Казахстан и Ильхам Алиев — кому в СНГ доверяют россияне

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев оказался на второй строчке - ему доверяют 49% респондентов, хотя год назад его поддержали 56% россиян.

Замкнул тройку глава Азербайджана Ильхам Алиев, которому доверяют 14% опрошенных россиян.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пользуется доверием 6% респондентов. Этот результат соответствует шестому месту после Лукашенко, Назарбаева, Алиева, лидера Армении Армена Саркисяна (8%), главы Молдавии Игоря Додона (7%). Отметим, что год назад Шавкат Мирзиёев оказался в рейтинге доверия россиян на девятой строчке, получив поддержку лишь 3% опрошенных россиян.

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову доверяют 4% опрошенных россиян, президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову и главе Таджикистана Эмомали Рахмону - по 3%, украинскому лидеру Петру Порошенку - всего 1%.

Всероссийский опрос ВЦИОМ прошел 8 ноября 2018 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.