Политика и экология: что еще обсудят на заседании ОБСЕ в Италии

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Встреча Совета министров иностранных дел государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пройдет в Милане (Италия) 6-7 декабря.

Узбекистан на мероприятии будет представлять заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

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В ходе Миланской встречи СМИД будет обсуждаться широкий спектр вопросов в рамках трех измерений ОБСЕ: военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного.

Встреча пройдет уже в двадцать пятый раз. Это крупнейшее ежегодное мероприятие ОБСЕ, которое проводится для обзора текущей ситуации в регионе, оценки ее деятельности и определения задач на ближайшую перспективу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва подготовила четыре проекта решения по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, по доступу к СМИ, а также по образовательным правам нацменьшинств. Россия рассчитывает на их поддержку на заседании СМИД ОБСЕ в Милане.