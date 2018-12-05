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Террористы запрещенной группировки ИГИЛ

Узбекистан занял 134-е место в мировом индексе терроризма

© Sputnik Искандар Аминов l
Политика
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В тройке лидеров – Ирак, Афганистан и Нигерия, Таджикистан – на 74-й строчке.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Узбекистан – почти в самом конце списка стран в мировом индексе терроризма, в 2018 году он занял 134-е место. Доклад опубликовал австралийский исследовательский Институт экономики и мира.

В тройку лидеров вошли Ирак, Афганистан и Нигерия, Таджикистан – в середине, на 74-й стройке, Россия оказалась на 34-м месте.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Евгений Биятов
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Мировой индекс терроризма (GTI) отражает "влияние терроризма" и строится на анализе различных социально-экономических условий, а также геополитических факторов возникновения радикальных течений. Всего в рейтинге 163 страны.

Узбекистан ведет активную и постоянную борьбу с терроризмом, с 21 по 24 ноября эту проблему на международном уровне в ходе заседания Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз" и межрегиональной встречи "Евросоюз – Центральная Азия" обсуждал министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Теги:
Россия, Исследование и разработка, Австралия, Узбекистан, Терроризм



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