Украина хочет предсказуемых торговых отношений с Узбекистаном

Украинская сторона настроена на активизацию двустороннего диалога и систематизацию регулярных двусторонних контактов, заверил министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов встретился с послом Узбекистана в Украине Алишером Абдуалиевым, а также провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдулллой Ариповым.

Представитель Украины официально уведомил о принятом решении по прекращению антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Узбекистана.

Кубов подчеркнул, что украинская сторона настроена на активизацию двустороннего диалога, систематизацию регулярных контактов, как на рабочем уровне, так и на уровне руководителей межправительственных комиссий.

В разговоре с Абдуллой Ариповым обсуждались вопросы по обеспечению взаимного доступа товаров на рынки Украины и Узбекистана, а также важность формирования предсказуемых торговых отношений между странами.

Одним из важных инструментов налаживания лучшего торгово-экономического диалога между Украиной и Узбекистаном Арипов и Кубов назвали восстановление работы совместной украинской-узбекской комиссии всестороннего сотрудничества и проведение очередного восьмого заседания комиссии для совместного обсуждения перспектив сотрудничества.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила прекратить антисубсидиционное расследование относительно импорта на Украину новых легковых автомобилей из Узбекистана. Расследование началось в октябре на основании жалобы, поданной ассоциацией "Укравтопром". В ней говорилось, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться отдельными льготами. При этом импорт на Украину легковых автомобилей из Узбекистана из-за объемов и условий мог причинить существенный вред национальному автопроизводителю.

Посольство Узбекистана на Украине представило официальные разъяснения о том, что узбекским производителям до конца 2017 года предоставлялись льготы, которые начиная с 2018 года уже не действуют. Министерство внешней торговли Узбекистана проинформировало комиссию, что основная доля экспорта узбекских автомобилей на Украине приходится на легковые автомобили класса А, которые на Украине не производятся.