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Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан

Посол Узбекистана рассказал в США о целях масштабных военных учений

© Министерство обороны Узбекистана.
Политика
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Для представителей политических, оборонных, военно-образовательных кругов США, в том числе ответственных сотрудников Пентагона и военных атташе при посольствах иностранных государств прошел брифинг, посвященный итогам масштабных учений в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Первые масштабные военные учения, прошедшие в Узбекистане с 26 по 30 ноября, носили исключительно оборонительный характер, заявил посол республики в США Жавлон Вахабов на брифинге Вашингтоне.

Вахабов отметил, что данные учения проводились в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Узбекистана по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов.

"Особо подчеркнуто, что это мероприятие не демонстрирует агрессию, а носит сугубо миролюбивый и оборонный характер", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что новая оборонная политика Узбекистана предполагает невхождение в военные блоки, недопущение размещения иностранных военных баз и объектов на своей территории, ненаправление военнослужащих за пределы своей территории для участия в миротворческих операциях за рубежом.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан - генерал майор Павел Эргашев
© Министерство обороны Узбекистана.
Генерал-майор Эргашев рассказал о первых масштабных военных учениях
В министерстве напомнили, что по личной инициативе президента страны Шавката Мирзиёева в прошлом году образован Госкомитет по оборонной промышленности, объединивший все профильные предприятия страны.

"В ближайшей перспективе это позволит обеспечить национальную армию вооружением и военной техникой отечественного производства", - добавили в МИД Узбекистана.

Напомним, Минобороны Узбекистана 26-30 ноября впервые провело масштабные учения вооруженных сил по всей республике. Они прошли на восьми полигонах страны с участием всех родов войск пяти военных округов. За учениями наблюдал лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

 




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