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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко хочет встретиться с Путиным на следующей неделе

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Об этом президент Беларуси заявил после заседания Высшего экономического совета.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал на следующей неделе встречу с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Об этом он заявил после заседания Высшего евразийского экономического совета в четверг вечером.

По его словам, стороны намерены расставить все точки на i, чтобы "в очередной раз не войти с нерешенными проблемами новый год".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Никольский
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Кроме того, в понедельник-вторник белорусский вице-премьер и представители российского правительства обсудят проблемные вопросы по налоговому маневру, в четверг пройдет заседание союзного Совмина под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Последний раз Лукашенко разговаривал с Путиным в ноябре по телефону, главы двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества, а также взаимодействие в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве.

Теги:
Переговоры о мире, Россия, Беларусь



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