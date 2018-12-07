Экономика, коммуникации, безопасность: что еще Мирзиёев обсудил с главами СНГ

Узбекистан в 2019 году будет сопредседателем в Содружестве, а в 2020 году примет саммит глав государств СНГ.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном заседании Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Мирзиёева, узбекского лидера встретил президент России Владимир Путин.

После церемонии фотографирования началась неформальная встреча глав государств - участников СНГ.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Неформальный саммит глав СНГ

На встрече было уделено внимание вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, наращивания объемов взаимной торговли, эффективного использования транспортно-коммуникационного потенциала государств Содружества, а также укрепления безопасности, предупреждения и противодействия новым вызовам и угрозам современности.

Стороны отметили необходимость последовательного продолжения гуманитарного, образовательного и туристического обмена.

© Sputnik / Алексей Никольский В Петербурге начинается неформальный саммит глав СНГ

В рамках участия в неформальном саммите СНГ президент Узбекистана провел двусторонние беседы с главами ряда государств, в ходе которых обсудил основные итоги плодотворного партнерства в 2018 году и перспективные направления сотрудничества на предстоящий период.

Отметим, Республика Узбекистан в следующем году будет сопредседателем в Содружестве, а в 2020 году примет саммит глав государств СНГ.

За последний период Узбекистан присоединился к 10 органам отраслевого сотрудничества Содружества, указывает пресс-служба.

"Страна стала полноправным членом Межпарламентской ассамблеи, присоединилась к деятельности Координационного совета по карантину растений, Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, Совета по вопросам агропромышленного комплекса, Комиссии по использованию атомной энергии в мирных целях, Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, рабочей группы высокого уровня по разработке Соглашения о зоне свободной торговли услугами СНГ и другим", - говорится в сообщении.

Узбекистан выступает за формирование взаимных рынков, упрощение таможенных процедур, эффективное использование международных и региональных транспортных коридоров на пространстве СНГ.