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Здание компании Ucell

Исполняющим обязанности гендиректора Ucell назначили Владимира Кравченко

© Ucell
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (268)
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Ранее он руководил оператором Uzmobile и центром продаж в "Узбектелекоме".

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Экс-директор Uzmobile и центра продаж "Узбектелекома" назначен исполняющим обязанности генерального директора торговой марки Ucell компании Coscom, сообщает пресс-служба организации.

На этой неделе стало известно о решении шведского телекоммуникационного холдинга Telia продать свою долю в узбекистанской Coscom Госкомитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Стоимость сделки составила 125 миллионов долларов.

Офис TeliaSonera в Швеции
© Kārlis Dambrāns
Telia продает свою долю в Coscom Госкомитету Узбекистана по конкуренции

В 2017 году прокуратура Швеции закончила расследование по делу о взятках трех бывших сотрудников Telia в Узбекистане. Признавать вину они отказались, но журналистские разоблачения привели к смене топ-менеджмента компании в 2013 году.

Владимир Кравченко родился в 1985 году, окончил Вестминстерский международный университет в Ташкенте. В марте 2017-го получил должность гендиректора Uzmobile.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (268)
Теги:
Узбекистан, COSCOM, Ucell



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