Мирзиёев рассказал, сколько чиновников уличили в коррупции в 2018 году

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать в обеих палатах парламента комитеты по борьбе с коррупцией.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Более 1,1 тысячи узбекистанских чиновников в 2018 году были привлечены к ответственности за коррупцию, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественном собрании по случаю 26-ой годовщины Дня конституции Узбекистана.

"Были приняты конкретные меры по предупреждению и решительной борьбе с коррупцией, наносящей серьезный вред развитию государства и общества, подрывающей веру людей в справедливость. Об этом свидетельствует привлечение к уголовной ответственности 1 177 должностных лиц, совершивших подобные преступления", - сказал Мирзиёев.

Он добавил, что ежедневно местные СМИ стали рассказывать о фактах коррупции в банках, органах госвласти, прокуратуре. Однако коррупцию, по мнению президента, невозможно победить без содействия всего общества.

"Серьезная борьба с этим злом должна вестись не только правоохранительными органами, но и силами общественности в каждом коллективе. В каждом государственном учреждении должна быть собственная, внутренняя программа по противодействию коррупции, контроль за исполнением которой будет осуществлять общественность", - подчеркнул глава Узбекистана.

В числе антикоррупционных мер Мирзиёев предложил создать в обеих палатах парламента комитеты по борьбе с коррупцией.

© Sputnik/Виктор Толочко Перед Днем конституции Мирзиёев помиловал 136 человек

"Я не удовлетворен распределением обязанностей, а, вернее, ответственности между министрами, комплексами кабмина и вице-премьерами", — также отметил он, добавив, что структуру кабмина необходимо оптимизировать.

В январе в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". В феврале Шавкат Мирзиёев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов. Глава Узбекистана также распорядился подготовить в 2018 году семь проектов законов в рамках госпрограммы по противодействию коррупции в стране.

В ежегодном рейтинге коррумпированности стран мира, подготовленном международной организацией Transparency, Узбекистан по итогам 2017 года набрал 22 балла (157 место) из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции) против 21 балла (156 место) по итогам 2016 года.