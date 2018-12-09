Президент Узбекистана встретится со спецпредставителем США по Афганистану

Также американская делегация примет участие в переговорах в Министерстве иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад в воскресенье прибывает с визитом в Узбекистан, запланирована его встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщает МИД республики.

"Девятого декабря в Узбекистан прибывают специальный представитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад и заместитель помощника президента США по национальной безопасности, старший директор по Южной и Центральной Азии Лиза Кертис", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В программе визита встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел, Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, добавили в МИД страны.

Халилзад 2-20 декабря совершает поездку в ряд стран. Помимо Узбекистана он посетит Пакистан, Афганистан, Россию, Туркменистан, Бельгию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.