Узбекистан и США поддержали мирный план президента Афганистана

Мохаммад Ашраф Гани недавно выдвинул в Женеве "Программу мира для Афганистана".

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад обсудили ситуацию в Афганистане, стороны поддержали мирный план президента этой страны Ашрафа Гани. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Собеседники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов узбекско-американской повестки дня, а также по региональной и международной проблематике.

"Стороны с удовлетворением констатировали динамичное развитие двусторонних отношений, новый темп которым был задан в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в США и его переговоров с президентом Дональдом Трампом в мае 2018 года", — отметили в пресс-службе.

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Во время обсуждения перспектив мирного урегулирования в Афганистане стороны подтвердили, что военного решения проблемы нет.

"Никто из афганцев не должен оставаться за пределами этого политического процесса. Мировое сообщество должно способствовать консолидации всего афганского общества вокруг общенациональных интересов во имя мира и процветания в стране", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что представители Узбекистана и США поддержали "Программу мира для Афганистана", которую недавно выдвинул президент Мохаммад Ашраф Гани. На встрече также были рассмотрены практические аспекты реализации крупных инфраструктурных проектов и других социально-экономических объектов в Афганистане.

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Халилзад с 2 по 20 декабря совершает поездку в несколько стран. Помимо Узбекистана он посетит Пакистан, Афганистан, Россию, Туркмению, Бельгию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

В Афганистане происходит противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". Кроме того, за последнее время там усилилось влияние запрещенной в России и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство". Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве и Женеве.