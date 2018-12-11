Мининноваций и Buyuk Kelajak вместе займутся развитием вузов

Организации подписали меморандум о взаимопонимании, они намерены создать форсайт-центры в ведущих учебных заведениях.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Министерство инноваций Узбекистана и Buyuk Kelajak договорились о сотрудничестве – подписали меморандум о взаимопонимании и создании форсайт-центров в ведущих вузах, сообщает пресс-служба ведомства.

"Документ подписали заместитель министра Юлбарсхон Мансуров и и.о. исполнительного директора Buyuk Kelajak Азимова Зухра. Целью сотрудничества является оказание содействия и предоставление консультаций и рекомендаций по подготовке и совершенствованию законодательных и нормативных документов, в том числе в рамках реализации Стратегии инновационного развития", - говорится в сообщении.

Напомним, что экспертное сообщество Buyuk Kelajak было создано для эффективного использования интеллектуального потенциала Узбекистана, одна из основных задач – выработка прикладных знаний и проектов по улучшению уровня жизни населения.