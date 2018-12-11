Глава ФСБ России рассказал о контроле за миграционными потоками

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. На заседании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ России Александр Бортников рассказал об усилении контроля за миграционными потоками, сообщает РИА Новости.
В 2018 году силовые ведомства закрыли въезд в страну более 10 тысячам граждан, которых подозревают в террористической деятельности.
Кроме того, запрещен въезд свыше 60 россиян и иностранцев в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, то есть Сирию и Иран.
Борьба с терроризмом – одна из самых серьезных и актуальных проблем всех стран СНГ, в том числе и Узбекистана. В мировом индексе в 2018 году республика заняла 134-е место – одно из самых последних, Россия и Таджикистан ее опережают.
Мировой индекс терроризма отражает "влияние терроризма" и строится на анализе различных социально-экономических условий.