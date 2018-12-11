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Директор ФСБ России Александр Бортников

Глава ФСБ России рассказал о контроле за миграционными потоками

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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По словам Александра Бортникова, в 2018 году силовики закрыли въезд в страну более 10 тысячам человек, которых подозревают в террористической деятельности.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. На заседании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ России Александр Бортников рассказал об усилении контроля за миграционными потоками, сообщает РИА Новости.

В 2018 году силовые ведомства закрыли въезд в страну более 10 тысячам граждан, которых подозревают в террористической деятельности.

Пассажиры поезда Москва – Душанбе взвешивают багаж на перроне Казанского вокзала
© Sputnik / Антон Белицкий
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Кроме того, запрещен въезд свыше 60 россиян и иностранцев в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, то есть  Сирию и Иран.

Борьба с терроризмом – одна из самых серьезных и актуальных проблем всех стран СНГ, в том числе и Узбекистана. В мировом индексе в 2018 году республика заняла 134-е место – одно из самых последних, Россия и Таджикистан ее опережают.

Мировой индекс терроризма отражает "влияние терроризма" и строится на анализе различных социально-экономических условий.

Теги:
Терроризм, Миграция, Россия, ФСБ



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