Глава ФСБ России рассказал о контроле за миграционными потоками

По словам Александра Бортникова, в 2018 году силовики закрыли въезд в страну более 10 тысячам человек, которых подозревают в террористической деятельности.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. На заседании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ России Александр Бортников рассказал об усилении контроля за миграционными потоками, сообщает РИА Новости.

В 2018 году силовые ведомства закрыли въезд в страну более 10 тысячам граждан, которых подозревают в террористической деятельности.

© Sputnik / Антон Белицкий В МВД России оценили миграционную ситуацию в Москве

Кроме того, запрещен въезд свыше 60 россиян и иностранцев в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, то есть Сирию и Иран.

Борьба с терроризмом – одна из самых серьезных и актуальных проблем всех стран СНГ, в том числе и Узбекистана. В мировом индексе в 2018 году республика заняла 134-е место – одно из самых последних, Россия и Таджикистан ее опережают.

Мировой индекс терроризма отражает "влияние терроризма" и строится на анализе различных социально-экономических условий.