Узбекские депутаты раскритиковали касающийся налоговой политики законопроект

Проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан".

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на заседании рассмотрели проект закона о поправках в законодательные акты в связи с принятием Концепции бюджетно-налоговой политики на 2019 год и прогнозных ориентиров на 2020-2021 годы.

Проект разработали согласно Концепции основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год. Он предусматривает внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан".

Как сообщила пресс-служба, на заседании прозвучало много критики и замечаний к законопроекту.

Прежде всего, депутаты были недовольны тем, что кабинет министров направил законопроект в законодательную палату Олий Мажлиса с большим запозданием. По регламенту, проект закона о бюджетно-налоговой политике правительство должно было внести в нижнюю палату парламента, а затем, после широкого обсуждения в комитетах и фракциях палаты и принятия, в течение 10 дней направить в Сенат.

Также, по мнению депутатов, законодательное закрепление того, что налоговая проверка по изучению хронометража, то есть выявлению реальных объемов реализации товара (работ, услуг) служит основанием для начисления налоговых и других обязательных платежей, на практике может привести к проблемам. В большинстве случаев объемы производства и реализация товаров имеют сезонный характер, а хронометражное изучение зачастую проводится в сезон активных поступлений. В "мертвый" сезон у многих предпринимателей могут снизиться поступления, а платежи останутся такими же.

"Определение в данном законопроекте того, что случаи уменьшения прибыли у налогоплательщика от реализации товара (работ, услуг) классифицируются как уклонение от уплаты налога, вызвало возражение у депутатов", - говорится в сообщении.

Парламентарии также не поддержали введение тематических и экспресс-изучений налогоплательщиков, так как это по сути означает усиление различных проверок, которые займут время предпринимателя и не скажутся на эффективности работы.

Дискуссии вызвал вопрос о паспортизации налогоплательщиков в целях сбора достоверных данных о них органами государственной налоговой службы для формирования базы данных.

"Не должно ли это быть обычным, повседневным процессом? Зачем понадобился представитель правоохранительного органа лишь для составления списка? Будет ли справедливым, если ныне, когда мы пропагандируем построение гражданского общества, на территории органа самоуправления граждан - махалли - ее активисты сами не будут составлять списки? Это не послужит ли принижению статуса и авторитета махалли как уникального института для нашей страны?", - поинтересовались в парламенте.

Также депутаты отметили, что в указе президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по повышению финансовой самостоятельности органов государственной власти на местах, усилению ответственности налоговых и финансовых органов за полноту поступлений в местные бюджеты" от 13 декабря 2017 года предусмотрено увеличение доходов местных бюджетов и направление накопленных дополнительных доходов на развитие территорий. А в проекте закона вопрос оставления дохода местных бюджетов в распоряжении территорий отражен неопределенно.

По итогам обсуждения депутаты решили отложить обсуждение проекта закона до следующего заседания палаты, а Комитету по бюджету и экономическим реформам рекомендовали провести серьезную работу над проектом с привлечением ответственных членов правительства, специалистов соответствующих министерств и ведомств.