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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко рассказал о спортивных пристрастиях

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Президент Беларуси всегда поддерживает на соревнованиях российскую команду, если там нет представителей его республики.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил министру спорта России снять ограничения на участие белорусских спортсменов в некоторых соревнованиях, сообщает Sputnik Беларусь.

Он также рассказал, что всегда поддерживает на различных играх и олимпиадах российскую команду, если там не играют представители его страны.

Рукопожатие, архивное фото
CC0 / Pixabay / rawpixel
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В сентябре 2018 года Министерство спорта Российской Федерации сняли ограничения на участие хоккеистов из Беларуси в российских лигах, до этого с 2015 года они считались легионерами. В ноябре в ведомстве предложили провести аналогичные реформы в баскетболе, водном поло, волейболе, гандболе, регби, хоккее на траве, хоккее с мячом и футболе. Александр Лукашенко поддерживает эту инициативу.

Теги:
Россия, Беларусь, Спорт, Александр Лукашенко



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