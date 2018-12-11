Лукашенко рассказал о спортивных пристрастиях

Президент Беларуси всегда поддерживает на соревнованиях российскую команду, если там нет представителей его республики.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил министру спорта России снять ограничения на участие белорусских спортсменов в некоторых соревнованиях, сообщает Sputnik Беларусь.

Он также рассказал, что всегда поддерживает на различных играх и олимпиадах российскую команду, если там не играют представители его страны.

В сентябре 2018 года Министерство спорта Российской Федерации сняли ограничения на участие хоккеистов из Беларуси в российских лигах, до этого с 2015 года они считались легионерами. В ноябре в ведомстве предложили провести аналогичные реформы в баскетболе, водном поло, волейболе, гандболе, регби, хоккее на траве, хоккее с мячом и футболе. Александр Лукашенко поддерживает эту инициативу.