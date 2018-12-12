Узбекские офицеры прибыли на военные сборы в Россию

Оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Центрального военного округа с участием военных Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана начался во вторник.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В России проходят сборы с участием узбекских военных, сообщает РИА Новости.

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника штаба Центрального военного округа России, генерал-майор Рустам Миннекаев.

Оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Центрального военного округа совместно с представителями ВС Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана начался во вторник.

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Цель мероприятия - выработка единых подходов в вопросах планирования применения войск, организации всестороннего обеспечения, создания системы управления с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов. По данным ЦВО, сбор завершится 14 декабря.

В 2018 году в Центральном военном округе в России проходили учения ОДКБ "Мирная миссия - 2018", от Узбекистана на мероприятии присутствовали наблюдатели.