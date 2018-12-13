Узбекистан ратифицировал соглашение ШОС о совместной борьбе с терроризмом.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В четверг верхняя палата парламента Узбекистана одобрила закон "О ратификации соглашения в порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами-членами ШОС", сообщает РИА Новости.

Как заявил на заседании председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов, основная задача – обеспечение безопасности и спокойствия не только в Узбекистане, но и на всей территории Центральной Азии.

© Sputnik / Александр Астафьев Когда и где проведут первый форум глав регионов стран ШОС

В ближайшие время страны-участницы займутся разработкой эффективных форм и методов проведения совместных антитеррористических учений.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В Ташкенте располагается штаб-квартира Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.