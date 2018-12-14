Мирзиёев: болезни надо не только лечить, но и предупреждать

Об этом президент Узбекистана заявил во время посещения Каршинского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент Узбекистана в ходе визита в Кашкадарье посетил Каршинский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии, сообщает пресс-служба главы государства.

В клинике 120 мест, сейчас специалисты налаживают деятельность отделений реабилитации и сердечно-ишемических заболеваний, хронической сердечной недостаточности и аритмологии. Скоро врачи начнут делать 700-800 редких операций в год.

Пресс-служба президента Узбекистана Клиника в Карши

"Необходимо не ограничиваться лишь лечением, но и предупреждать заболевания, повышать медицинскую культуру населения, сказал Шавкат Мирзиёев", - уточняется в сообщении.

Еще одно новшество филиала – Школа диабета, в ней медсестры будут обучать больных диабетом правильно вести себя во время этой болезни, рассчитывать хлебные единицы и проводить профилактику.

Ранее сообщалось о том, что Мирзиёев посетил в Кашкадарье ореховые и миндальные плантации и посадил ореховое дерево.