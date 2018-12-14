В Нидерландах обсудили перспективы сотрудничества с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В городе Алмира в Нидерландах прошел семинар, посвященный бизнес-перспективам сотрудничества с Узбекистаном, сообщает пресс-служба МИД.

В мероприятии приняли участие около 50 голландских фирм и компаний, все они специализируются в семеноводстве, производстве плодоовощной продукции, сельхозтехнике и оборудовании.

"В выступлениях нидерландских представителей отмечалось, что за последние два года в Узбекистане наблюдаются коренные перемены. В частности, снижение таможенных пошлин на импорт ряда продукции, связанной с сельским хозяйством, существенное сокращение бюрократических процедур, либерализация валютного рынка", - говорится в сообщении.

В результате стороны договорились о перспективах партнерства – в марте 2019 года в Узбекистане организуют торговую миссию голландских компаний, а в июне в рамках выставки "Агротехэкспо" в Ташкенте откроют павильон Нидерландов.