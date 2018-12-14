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Какие инициативы Узбекистана поддержали в мире в этом году

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Речь идет об идее консультативных встреч глав государств Центральной Азии и Ташкентской конференции по Афганистану в марте.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Международное сообщество в 2018 году поддержало 10 важных инициатив Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Как заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Илхомжон Нематов, в этом году МИД провел активную работу по продвижению и реализации инициатив президента Шавката Мирзиёев. Они выдвигались в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОИС.

Речь идет в первую очередь о Ташкентской конференции по мирному урегулированию ситуации в Афганистане, которая успешно прошла в марте, а также о запуске консультативных встреч глав государств Центральной Азии – первая состоялась в Астане 15 марта, вторая намечена на апрель 2019 года в Ташкенте.

Кроме того, Узбекистан в этом году осуществил обмен 21 визитом на высшем уровне – среди них историческая поездка в США и первая за много лет поездка в РУ президента Беларуси Александра Лукашенко. Всего президент и правительство провели встречи и переговоры на высшем уровне с руководителями более 30 государств и подписали 180 двусторонних договоров и соглашений.

Теги:
Афганистан, президент, ООН, Узбекистан



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