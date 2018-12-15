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Судебный молоток, архивное фото

Кто вошел в новый состав Верховного суда

© Sputnik / Андрей Старостин
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (269)
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Сенат Олий Мажлиса в середине декабря рассмотрел вопрос о внесении изменений.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Олий Мажлис изменил состав Верховного суда, сообщает Uzdaily.uz.

В результате депутаты приняли постановление, согласно которому Вохид Назаров, Умиджон Расулбердиев и Махаматиброхим Туланова освобождаются от должности судей в связи с переходом на другую работу.

А судьи что
Sputnik Узбекистан
В борьбе за справедливость: отчет Верховного суда

Кроме того, Нодир Бобохонов, Абдувохид Касимов, Талъатжон Мелибоев, Икрам Муслимов и Бахберген Убайдуллаев избраны верховными судьями, почти все на 10 лет.

В начале ноября Верховный суд Узбекистана отчитался о проделанной работе – за 9 месяцев 2018 года он рассмотрел 28,7 тысячи дел, это на 36,5% меньше, чем в 2017-м. Около 37 тысяч человек оказались на скамье подсудимых, 590 -  оправдано и реабилитировано, осуждено 27 тысяч. При этом 1,5 тысячи человек получили условные сроки.

В сентябре Верховный суд запустил на своем официальном сайте онлайн-трансляцию судебных заседаний, это позволит обеспечить прозрачность процессов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (269)
Теги:
закон, Олий Мажлис, Верховный суд Узбекистана



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