Арипова торжественно встретили в Кыргызстане: что премьер обсудит в Оше

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан. Премьер-министр Узбекистана примет участие в работе второго заседания Совета глав приграничных областей двух стран, сообщает пресс-служба правительства КР.

Заседание пройдет во вторник, 18 декабря, в Оше.

"Планируется обсудить развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном", - говорится в сообщении.

Также в Оше состоится встреча премьер-министров республик - Мухаммедкалыя Абылгазиева и Абдуллы Арипова.

В составе кыргызской делегации - руководители министерств и ведомств, полномочные представители правительства в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также главы территориальных органов управления приграничных регионов.