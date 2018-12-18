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Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Кыргызскую Республику для участия в работе второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Арипова торжественно встретили в Кыргызстане: что премьер обсудит в Оше

© Foto : Пресс-служба правительства / Алишер Алиев
Политика
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Узбекистанский премьер примет участие в заседании Совета глав приграничных областей.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан. Премьер-министр Узбекистана примет участие в работе второго заседания Совета глав приграничных областей двух стран, сообщает пресс-служба правительства КР.

Заседание пройдет во вторник, 18 декабря, в Оше.

"Планируется обсудить развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном", - говорится в сообщении.

Также в Оше состоится встреча премьер-министров республик - Мухаммедкалыя Абылгазиева и Абдуллы Арипова. 

В составе кыргызской делегации - руководители министерств и ведомств, полномочные представители правительства в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также главы территориальных органов управления приграничных регионов.




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