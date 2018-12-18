Мирзиёев утвердил ратификацию соглашения ШОС об антитеррористических учениях

Соглашение позволит выработать эффективные формы и методы проведения совместных антитеррористических мероприятий на пространстве ШОС.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации соглашения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами-членами ШОС".

Соглашение, подписанное на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе 28 августа 2008 года, нижняя палата парламента Узбекистана приняла в конце ноября 2018 года, в Сенат одобрил 13 декабря.

"Ратифицировать соглашение о порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами-членами ШОС", - говорится в тексте документа.

Ранее в информационной службе Сената сообщали, что соглашение позволит совершенствовать практические навыки участников учений и выработку эффективных форм и методов проведения совместных антитеррористических мероприятий на пространстве ШОС.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. В Ташкенте располагается штаб-квартира Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.