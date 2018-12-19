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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

"Хочу через 6 лет уйти": Жээнбеков может покинуть пост в 2023 году

© Официальный сайт президента Кыргызской Республики
Политика
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Об этом президент Кыргызстана заявил на проходящей в среду утром пресс-конференции, посвященной итогам первого года работы на посту главы государства.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Президент Республики Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков заявил, что не намерен оставаться на этом посту после истечения срока полномочий в 2023 году, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Такие планы он озвучил в ходе проходящей в среду пресс-конференции, посвященной итогам первого года работы. Жээнбеков не намерен баллотироваться на еще один срок.

"Вообще я никого не считаю своим политическим соперником и хочу быть рядовым гражданином после 2023 года. Соперниками становятся во время выборов, но в 2023 году после окончания президентского срока я не пойду на выборы", - также отметил он.

Кроме того, глава Кыргызстана прокомментировал законопроект о лишении иммунитета экс-президента и рассказал о своей роли в будущих выборах в парламент.

Пресс-конференция проходит 19 декабря в государственной резиденции "Ала-Арча".

Теги:
Выборы, президент, Кыргызстан



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