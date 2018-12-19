В России могут отменить внутренний роуминг

Соответствующий закон на пленарном заседании в среду приняли депутаты Госдумы, инициатива рассматривалась с июня прошлого года.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Государственная Дума Российской Федерации на пленарном заседании в среду приняли закон об отмене национального роуминга, сообщает РИА Новости.

Инициативу депутаты от "Справедливой России" внесли в июне прошлого года, позже ее поддержали члены других политических фракций. В ближайшее время предложение рассмотрят в Совфеде.

По мнению лидера партии Сергея Миронова, плата за национальный роуминг уже превратилась в анахронизм, решено внести поправки в статью 53 федерального закона "О связи".

Таким образом с 1 июня 2019 года могут отменить плау за звонки из одного региона страны в другой, также планируется введение "единого тарифа за услуги на связи" на всей территории России.

В Узбекистане также активно работают над улучшением услуг сотовой связи. В феврале в качестве альтернативы дорогостоящему роумингу предложили продавать иностранным туристам специальные местные сим-карты.