Трамп: мы победили ИГ в Сирии

Ранее американские СМИ сообщали, что Вооруженные силы США проводят подготовку к полному выводу частей из северо-восточной части страны.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter объявил о полной победе над ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России и мире) в Сирии.

"Мы победили ИГ в Сирии – единственная причина находиться там во время президентства Трампа", - написал глава страны.

При этом Штаты готовы продолжать работу с партнерами на территории этой страны, это отметил полковник Роб Мэнинг в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о выводе из сил из Сирии.

Утром в среду американские СМИ писали, что Вооруженные силы США готовятся к тому, чтобы полностью вывести военных из северо-восточной части Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, Россия стремится к мирному урегулированию ситуации. В 2017 году стало известно о победе над террористами в Сирии и Ираке.