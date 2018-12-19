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Трамп: мы победили ИГ в Сирии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Ранее американские СМИ сообщали, что Вооруженные силы США проводят подготовку к полному выводу частей из северо-восточной части страны.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter объявил о полной победе над ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России и мире) в Сирии.

"Мы победили ИГ в Сирии – единственная причина находиться там во время президентства Трампа", - написал глава страны.

При этом Штаты готовы продолжать работу с партнерами на территории этой страны, это отметил полковник Роб Мэнинг в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о выводе из сил из Сирии.

Утром в среду американские СМИ писали, что Вооруженные силы США готовятся к тому, чтобы полностью вывести военных из северо-восточной части Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, Россия стремится к мирному урегулированию ситуации. В 2017 году стало известно о победе над террористами в Сирии и Ираке.

Теги:
Сирия, ИГИЛ, Дональд Трамп



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