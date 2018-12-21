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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев назван Человеком года в Азии

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Церемония награждения лауреатов Ассоциации журналистов Азии состоится на генеральной ассамблее весной 2019 года.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признан Человеком года в Азии-2018 по версии Ассоциации журналистов Азии (AJA).

"Глава Узбекистана стал победителем в номинации "политика" за большой вклад в дело установления мира в Центральной Азии и развитие активного сотрудничества с соседними странами", - сообщает южнокорейское издание The Korea Times.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с гендиректором МОТ Гаем Райдером
Пресс-служба президента Узбекистана
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В журнале также указывается, что с тех пор, как Мирзиёев стал президентом в декабре 2016 года, он реформировал политику, направленную на то, чтобы открыть экономику и улучшить права человека, освободив политических заключенных.

Как отметили в AJA, имена победителей назвало специальное жюри после рекомендаций и оценок членов ассоциации и представителей каждого региона.

Сообщается, что церемония награждения состоится на генеральной ассамблее Ассоциации весной 2019 года.

Среди других победителей – почетный председатель LG Group Ку Бон Му, известный египетский кардиохирург Магди Хабиб Якоб и тренер сборной Вьетнама по футболу Пак Хан Со.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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