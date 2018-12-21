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Флаг Швеции.

Россия выслала шведского дипломата, Стокгольм выразил сожаление

© Flickr/ Florian Prischl
Политика
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Какую именно должность занимал сотрудник и в причины решения пока неизвестны.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Россия выслала дипломата из Швеции, этот факт подтверждают в Стокгольме, сообщает РИА Новости.

Швеция выражает сожаление в связи с этим решением. При этом должность сотрудника и причины высылки пока неизвестны.

Ранее МИД Швеции отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы.

Это не первый такой случай за последний год – 13 декабря Россия объявила персоной нон-грата словацкого военного дипломата, а в августе в качестве зеркальных мер на недружественные действия Афин из РФ выслали торгового представителя посольства  Греции и ответственного за коммуникационную службу посольства.

Кроме того, в марте Россия отреагировала на недружественные действия Запада, поводом стала ситуация в британском Солсбери, там были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Теги:
МИД России, Россия, Швеция



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