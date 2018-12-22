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Президент США Дональд Трамп в овальном кабинете Белого дома

Правительство США частично приостановило работу, чиновники – в отпусках

Политика
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Ситуация связана с отсутствием бюджета и противостояния президента Дональда Трампа и демократов по вопросам пограничной безопасности.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трампом не договорился с партией демократов о вопросах пограничной безопасности, они не приняли бюджет, правительство частично приостановило работу, сообщает РИА Новости.

В ночь на субботу истек срок действия семи законов, которые финансируют федеральное правительство. Теперь без финансирования остаются Госдепартамент, Министерство юстиции, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства и транспорта. Часть сотрудников отправили в вынужденные отпуска.

Ранее республиканцы предложили в сенате принять временный бюджет до 8 февраля. Однако документ не учитывал пять миллиардов долларов, которые президент требует для обеспечения безопасности на границе. Глава государства отказался одобрять это решение. На следующее внеочередное заседание нижняя палата парламента соберется днем в субботу.

По закону, в США иногда используют так называемый финансовый шатдаун (shutdown) – дословно "остановка", "закрытие", когда прекращают работу госучреждения, финансируемые непосредственно конгрессом.

Теги:
Бюджет, Правительство, США



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