Правительство США частично приостановило работу, чиновники – в отпусках

Ситуация связана с отсутствием бюджета и противостояния президента Дональда Трампа и демократов по вопросам пограничной безопасности.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трампом не договорился с партией демократов о вопросах пограничной безопасности, они не приняли бюджет, правительство частично приостановило работу, сообщает РИА Новости.

В ночь на субботу истек срок действия семи законов, которые финансируют федеральное правительство. Теперь без финансирования остаются Госдепартамент, Министерство юстиции, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства и транспорта. Часть сотрудников отправили в вынужденные отпуска.

Ранее республиканцы предложили в сенате принять временный бюджет до 8 февраля. Однако документ не учитывал пять миллиардов долларов, которые президент требует для обеспечения безопасности на границе. Глава государства отказался одобрять это решение. На следующее внеочередное заседание нижняя палата парламента соберется днем в субботу.

По закону, в США иногда используют так называемый финансовый шатдаун (shutdown) – дословно "остановка", "закрытие", когда прекращают работу госучреждения, финансируемые непосредственно конгрессом.