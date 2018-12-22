Россия профинансирует создание русских школ в Узбекистане

Об этом было заявлено на 22-ой страновой конференции соотечественников прошедшем в городе Ташкенте

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik, Дилшода Рахматова. Правительство Российской Федерации пообещало с 2021 года начать реализацию отдельной программы "Русская школа за рубежом". Подразумевается выделение конкретных финансовых стредств, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Федерального Собрания Фарит Мухаметшин в ходе 22-ой страновой конференции соотечественников прошедшем в городе Ташкенте.

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По словам Мухаметшина, дела соотечественников всегда обсуждаются в рамках Правительственного часа. На днях в Совете Федерации приняли два закона касающейся деятельности соотечественников за пределами РФ.

"По итогам таких совещаний Верхняя палата настаивает на выработке механизма создания концепции "Русская школа за рубежом", через внесение дополнения в госпрограмму РФ по внешнеполитической деятельности. Это подразумевает выделение конкретных финансовых средств на поддержку русских школ за рубежом. И мы получили положительную реакцию правительства России, которое пообещало с 2021 года начать реализацию отдельной программы "Русская школа за рубежом" - как государственной программы", - отметил он.

В частности, Мухаметшин выразил надежду, что Россотрудничество будет играть ведущую роль в наполнении этих программ, в том числе и в Узбекистане.

Он также напомнил, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан также приезжали более 80 ректоров российских вузов, и было подписано около ста соглашений по оказанию содействия друг другу в образовательном процессе.