О чем Камилов договорился с министром иностранных дел Афганистана

В январе стороны встретятся в Самарканде, где проведут заседание в формате "Центральная Азия – Индия – Афганистан".

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов пообщался по телефону с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани.

© Sputnik . Sputnik В Ташкенте приняли итоговую декларацию по ситуации в Афганистане

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений и ситуацию в регионе, сообщает узбекистанский МИД.

Кроме того, министры рассмотрели повестку предстоящей встречи глав МИД 12-13 января 2019 года в Самарканде в формате "Центральная Азия – Индия – Афганистан".

Напомним, в марте в Ташкенте состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". Ее участники приняли итоговую декларацию, в документе закреплена роль самих афганцев в мирном процессе в стране, а также отказ от любых форм и проявлений терроризма.