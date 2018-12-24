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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахиддин Раббани

О чем Камилов договорился с министром иностранных дел Афганистана

© МИД Узбекистана
Политика
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В январе стороны встретятся в Самарканде, где проведут заседание в формате "Центральная Азия – Индия – Афганистан".

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов пообщался по телефону с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани.

Рукопожатие
© Sputnik . Sputnik
В Ташкенте приняли итоговую декларацию по ситуации в Афганистане

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений и ситуацию в регионе, сообщает узбекистанский МИД.

Кроме того, министры рассмотрели повестку предстоящей встречи глав МИД 12-13 января 2019 года в Самарканде в формате "Центральная Азия – Индия – Афганистан".

Напомним, в марте в Ташкенте состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". Ее участники приняли итоговую декларацию, в документе закреплена роль самих афганцев в мирном процессе в стране, а также отказ от любых форм и проявлений терроризма.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Афганистан, Узбекистан



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