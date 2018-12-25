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Российский и японский флаги

Узбекистан и Япония подвели итоги сотрудничества в уходящем году

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Политика
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Стороны обменялись предложениями относительно графика будущих совместных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Японии Нобуаки Ито итоги сотрудничества в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Участники встречи подчеркнули, что отношения развивались поступательно практически во всех сферах. В частности, в Токио успешно проведены XIV заседание узбекско-японского и японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству и II заседание узбекско-японского межпарламентского форума.

В пресс-службе отметили, что благодаря отмене визового режима Узбекистан посетили на 48% больше граждан Японии по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Узбекистан в 2018 году отправилось рекордное число японских туристов >>>

Стороны обменялись предложениями относительно графика будущих мероприятий на разных уровнях.

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Теги:
турпоток, Узбекистан, Япония



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