Узбекистан и Япония подвели итоги сотрудничества в уходящем году

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Японии Нобуаки Ито итоги сотрудничества в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Участники встречи подчеркнули, что отношения развивались поступательно практически во всех сферах. В частности, в Токио успешно проведены XIV заседание узбекско-японского и японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству и II заседание узбекско-японского межпарламентского форума.

В пресс-службе отметили, что благодаря отмене визового режима Узбекистан посетили на 48% больше граждан Японии по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Узбекистан в 2018 году отправилось рекордное число японских туристов >>>

Стороны обменялись предложениями относительно графика будущих мероприятий на разных уровнях.