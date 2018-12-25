Ежедневно узбекско-таджикскую границу пересекают свыше 20 тысяч человек

При этом число желающих приехать в обе страны постоянно растет, положительное влияние оказал договор "О границе" между Ташкентом и Душанбе.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. По данным МИД, после подписания договора "О границе" между Ташкентом и Душанбе ежедневно в среднем узбекско-таджикскую границу пересекают более 20 тысяч граждан обеих стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Ильхом Нематов во вторник в ходе брифинг, посвященного итогам года деятельности ведомства.

"Границу двух государств ежесуточно пересекают свыше 20 тысяч граждан, а по субботам и воскресеньям еще больше. Число желающих посетить Узбекистан или Таджикистан ежедневно растет", - заявил заместитель министра.

По словам Нематова, до подписания договора вопрос пересечения границ между Узбекистаном и другими соседними странами был "большой гуманитарной проблемой".

За год стороны нашли решения не только по рациональному использованию водных ресурсов, но и по развитию приграничной торговли.

"И, благодаря этому, сегодня растет товарооборот между Узбекистаном и странами ЦА. За 9 месяцев средний рост товарооборота составил более 50%", - заявил дипломат.

По словам дипломата, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сейчас ставит перед ведомством задачу довести с Таджикистаном товарооборот до миллиарда долларов. МИД сейчас работает над этим, также отметил Нематов.