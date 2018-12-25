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Лукашенко и Путин на встрече в Москве

Лукашенко и Путин надеются договориться по проблемным вопросам

Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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По словам лидера Беларуси, таких тесных и продвинутых отношений, как у двух стран, нет ни у кого.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин заявили, что смогут договориться по проблемным вопросам, сообщает Sputnik Беларусь.

Как также отметил Лукашенко, таких тесных и продвинутых отношений, как у этих двух стран, ни у кого в мире больше нет.

"Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Ну и необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее", - в свою очередь заявил Владимир Путин.

При этом, по словам главы РФ, отношения в сфере промышленности и сельского хозяйства сейчас на подъеме, а товарооборот растет. Среди проблемных вопросов – энергетика.

Во вторник Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным, накануне он охарактеризовал предстоящие переговоры как непростые.

Теги:
Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Путин



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