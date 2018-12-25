На страже безопасности: о чем Шавкат Мирзиёев говорил с сотрудниками СГБ

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с личным составом Службы государственной безопасности, а также обсудил наиболее острые и актуальные проблемы в работе ведомства в формате видеоселекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.
Первым делом верховный главнокомандующий ознакомился с передовыми образцами техники, а также с условиями несения военной службы сотрудниками СГБ Узбекистана. Кроме того, глава государства пообщался с рядовыми и офицерами, выслушал их вопросы и узнал о существующих проблемах.
Второй частью рабочей встречи стало селекторное совещание с участием руководства СГБ, Минобороны страны и представителей местных органов власти. В ходе беседы поднимались вопросы хозяйственно-бытового обеспечения сотрудников, внедрения современных технологий при несения службы и другие аспекты работы службы.
Служба государственной безопасности Узбекистана была реорганизована в марте этого года, а чуть позже был принят и соответствующий закон, четко регламентирующий деятельность этой структуры.