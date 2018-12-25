На страже безопасности: о чем Шавкат Мирзиёев говорил с сотрудниками СГБ

Президент Узбекистана провел расширенное заседание с участием руководства Службы госбезопасности, а заодно ознакомился с условиями несения боевого дежурства сотрудниками и с образцами стоящей на вооружении техники.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с личным составом Службы государственной безопасности, а также обсудил наиболее острые и актуальные проблемы в работе ведомства в формате видеоселекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.

Первым делом верховный главнокомандующий ознакомился с передовыми образцами техники, а также с условиями несения военной службы сотрудниками СГБ Узбекистана. Кроме того, глава государства пообщался с рядовыми и офицерами, выслушал их вопросы и узнал о существующих проблемах.

Второй частью рабочей встречи стало селекторное совещание с участием руководства СГБ, Минобороны страны и представителей местных органов власти. В ходе беседы поднимались вопросы хозяйственно-бытового обеспечения сотрудников, внедрения современных технологий при несения службы и другие аспекты работы службы.

Среди ключевых задач, стоящих перед ведомством, Шавкат Мирзиёев назвал борьбу с коррупцией на всех уровнях, а также работу по адаптации бывших членов экстремистских и террористических организаций, которые раскаялись в содеянном и готовы вернуться к полноценно нормальной жизни. Для осуществления этой программы принимаются меры по обеспечению таких лиц работой и по оказанию всей необходимой помощи их семьям.

Служба государственной безопасности Узбекистана была реорганизована в марте этого года, а чуть позже был принят и соответствующий закон, четко регламентирующий деятельность этой структуры.