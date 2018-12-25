01:16 26 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на расширенном совещании с сотрудниками СГБ

На страже безопасности: о чем Шавкат Мирзиёев говорил с сотрудниками СГБ

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
130 0 0

Президент Узбекистана провел расширенное заседание с участием руководства Службы госбезопасности, а заодно ознакомился с условиями несения боевого дежурства сотрудниками и с образцами стоящей на вооружении техники.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с личным составом Службы государственной безопасности, а также обсудил наиболее острые и актуальные проблемы в работе ведомства в формате видеоселекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.

Первым делом верховный главнокомандующий ознакомился с передовыми образцами техники, а также с условиями несения военной службы сотрудниками СГБ Узбекистана. Кроме того, глава государства пообщался с рядовыми и офицерами, выслушал их вопросы и узнал о существующих проблемах.

Второй частью рабочей встречи стало селекторное совещание с участием руководства СГБ, Минобороны страны и представителей местных органов власти. В ходе беседы поднимались вопросы хозяйственно-бытового обеспечения сотрудников, внедрения современных технологий при несения службы и другие аспекты работы службы.

Уничтожение партии наркотиков
© ИА "Жахон"
Что можно, а что нельзя сотрудникам СГБ Узбекистана
Среди ключевых задач, стоящих перед ведомством, Шавкат Мирзиёев назвал борьбу с коррупцией на всех уровнях, а также работу по адаптации бывших членов экстремистских и террористических организаций, которые раскаялись в содеянном и готовы вернуться к полноценно нормальной жизни. Для осуществления этой программы принимаются меры по обеспечению таких лиц работой и по оказанию всей необходимой помощи их семьям. 

Служба государственной безопасности Узбекистана была реорганизована в марте этого года, а чуть позже был принят и соответствующий закон, четко регламентирующий деятельность этой структуры. 

Теги:
Узбекистан, совещание, СГБ, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гостиница Royal Palace в неоновом освещении в Ташкенте
Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент
Последствия цунами в Индонезии
Разрушения и жертвы: последствия цунами в Индонезии
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054