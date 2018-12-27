Мирзиёев стал зарубежным государственным деятелем года в Турции

Об этом объявили в конце декабря в Стамбуле на торжественной церемонии с участием мэра города Мевлюта Уйсала.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева турецкий финансово-экономический журнал Turсomoney признал зарубежным государственным деятелем года, сообщает пресс-служба МИД.

Об этом было объявлено на торжественной церемонии с участием мэра Стамбула Мевлюта Уйсала, представителей правительства и крупнейших предпринимателей страны.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев назван Человеком года в Азии

"Как отмечалось на мероприятии, глава нашего государства был удостоен высокой оценки за выдающиеся заслуги и важный практический вклад в значительное укрепление политических и экономических связей Узбекистана с внешним миром, Турцией и со странами Центральной Азии, а также за существенное оживление сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе и вокруг него", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Шавкат Мирзиёев был признан человеком года - 2018 года по версии Ассоциации журналистов Азии.