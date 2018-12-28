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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на расширенном совещании с сотрудниками СГБ

Президент провозгласил название 2019 года в Узбекистане

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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По словам главы государства, в следующем году власти намерены продолжать начатые в уходящем году программы и проекты.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом глава государства заявил в ежегодном послании парламенту.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
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Мирзиёев отметил: мировой опыт показывает, что высоких успехов в развитии достигают те страны, которые ведут активную инвестиционную политику.

Он назвал инвестиции "драйвером роста экономики, способствующим развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и высококвалифицированных специалистов".

Присутствующие встретили предложение президента бурными аплодисментами, в ответ на это Шавкат Мирзиёев пошутил, что, скорее всего, в зале "много предпринимателей".




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