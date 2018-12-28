Президент провозгласил название 2019 года в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом глава государства заявил в ежегодном послании парламенту.
Мирзиёев отметил: мировой опыт показывает, что высоких успехов в развитии достигают те страны, которые ведут активную инвестиционную политику.
Он назвал инвестиции "драйвером роста экономики, способствующим развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и высококвалифицированных специалистов".
Присутствующие встретили предложение президента бурными аплодисментами, в ответ на это Шавкат Мирзиёев пошутил, что, скорее всего, в зале "много предпринимателей".