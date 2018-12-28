Путин ужесточил закон о фиктивных браках

Новые поправки предполагают, что получить вид на жительство можно будет только в регионе, где проживает вступивший в брак россиянин.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, препятствующий фиктивным бракам, сообщает РИА Новости.

"Закон устанавливает, что разрешение на временное проживание в России без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином России, в регионе по месту жительства россиянина", - уточняется в сообщении.

При этом ограничения, связанные с запретом по собственному желанию менять место своего проживания в фиктивном браке, не будут распространяться на соотечественников - участников государственной программы по добровольному переселению.

В конце мая мигрантам в России также запретили жить вдали от жен-россиянок, этот закон сделал фиктивные браки бессмысленными для приезжих.