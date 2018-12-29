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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев и Рахмон поздравили друг друга с наступающим Новым годом

© Пресс-служба президента Таджикистана.
Политика
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Лидеры государств пожелали мира, благополучия и процветания братским народам в Новом году.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщался по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба узбекистанского МИД.

Лидеры стран поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Также стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки. Президенты отметили существенный рост объемов двустороннего товарооборота.

Кроме того, они подчеркнули важность взаимовыгодного сотрудничества в области стабильных поставок электроэнергии и природного газа.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон договорились и далее расширять и укреплять отношения дружбы и добрососедства.

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Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан



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