Мирзиёев и Рахмон поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Лидеры государств пожелали мира, благополучия и процветания братским народам в Новом году.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщался по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба узбекистанского МИД.

Лидеры стран поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Также стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки. Президенты отметили существенный рост объемов двустороннего товарооборота.

Кроме того, они подчеркнули важность взаимовыгодного сотрудничества в области стабильных поставок электроэнергии и природного газа.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон договорились и далее расширять и укреплять отношения дружбы и добрососедства.