Мирзиёев и Рахмон поздравили друг друга с наступающим Новым годом

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообщался по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба узбекистанского МИД.
Лидеры стран поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Также стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки. Президенты отметили существенный рост объемов двустороннего товарооборота.
Кроме того, они подчеркнули важность взаимовыгодного сотрудничества в области стабильных поставок электроэнергии и природного газа.
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон договорились и далее расширять и укреплять отношения дружбы и добрососедства.