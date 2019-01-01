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Владимир Норов

Представитель Узбекистана возглавил Шанхайскую организацию сотрудничества

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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В соответствии с решением Совета глав государств-членов ШОС, генеральным секретарем организации на 2019-2021 годы стал Владимир Норов.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Новый генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов из Узбекистана с 1 января вступил в должность. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

На саммите ШОС в китайском Циндао в июне 2018 года Норов был утвержден на должность генерального секретаря организации на 2019-2021 годы.

Владимир Норов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По данным ведомства, Норов ранее работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2006-2010 годах занимал пост министра иностранных дел Узбекистана.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.




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