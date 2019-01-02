Туркменистан принял председательство в СНГ в 2019 году

Сопредседателями в Содружестве будут Узбекистан и Таджикистан. Следующее заседание Совета глав государств пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Туркменистан в 2019 году будет председательствовать в Содружестве независимых государств.

Решение о туркменском председательстве в СНГ было принято по предложению Ашхабада на саммите глав государств-членов Содружества в Душанбе в сентябре 2018 года.

В соответствии с этим решением, следующее заседание Света глав государств СНГ состоится 11 октября 2019 года в Ашхабаде. Также в туркменской столице в конце мая состоится заседание Совета глав правительств стран Содружества.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечал, что развитие партнерства в рамках СНГ является приоритетом туркменской внешней политики. Туркменский лидер регулярно подтверждает "приверженность нейтрального Туркменистана традиционно дружественному, плодотворному сотрудничеству в формате СНГ, отвечающему общим интересам".

Туркменистан является ассоциированным членом СНГ, что позволяет Ашхабаду не принимать участие в тех проектах Содружества, которые, по мнению туркменской стороны, не в полной мере отвечают интересам Туркменистана.

В состав СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.