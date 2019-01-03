Мирзиёев дал оценку назначению узбекистанца на пост генсека ШОС

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова, вступившего в должность 1 января этого года, сообщает пресс-служба.

Глава республики назвал утверждение представителя Узбекистана на столь высокую и ответственную должность историческим событием. Впервые руководителем международной организации стал узбекистанец.

Президент высоко оценил деятельность Шанхайской организации сотрудничества, подчеркнув растущий интерес зарубежных стран и международных структур к налаживанию партнерских отношений с ШОС. Он обратил особое внимание на огромный незадействованный потенциал сотрудничества в рамках организации.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Представитель Узбекистана возглавил ШОС

В качестве приоритетов дальнейшего развития взаимодействия отмечены такие направления, как обеспечение безопасности, развитие взаимодействия в сферах торговли, экономики, инвестиций, транспортных коммуникаций, туризма, сельского хозяйства и межрегионального сотрудничества.

Мирзиёев добавил, что республика предпринимает последовательные шаги по расширению сотрудничества в рамках ШОС. Например, учрежден Центр народной дипломатии ШОС в Ташкенте, создается Международный университет туризма "Шёлковый путь" в Самарканде.

По инициативе узбекской стороны по итогам Циндаоского саммита ШОС приняты Совместное обращение глав государств к молодежи и Программа действий по его реализации.

Мирзиёев пожелал Норову успехов и плодотворной деятельности на ответственном посту генерального секретаря ШОС.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.