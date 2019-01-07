В Узбекистане намерены учредить должность спецпредставителя президента по ЦА

Эта мера предусмотрена в проекте государственной программы на 2019 год, основная цель – укрепление сотрудничества с близлежащими странами региона.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Узбекистане может появиться спецпредставитель президента по странам Центральной Азии, сообщает РИА Новости.

Эта мера предусмотрена проектом государственной программы на 2019 год с целью развития отношений с соседними странами региона. В ближайшее время министерства и ведомства должны разработать нормативно-правовой акт по активизации внешней политики.

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Среди других основных задач – укрепление безопасности и стабильности, совместная борьба с экстремизмом и терроризмом.

Кроме того, во второй половине 2019 года планируется провести консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Ташкенте, а также международную конференцию по развитию регионального сотрудничества с участием ведущих экспертов и ученых.