В Узбекистане ликвидируют Госкомконкуренции – что создадут вместо него

Власти намерены упразднить Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и создать на его базе три независимых структуры.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане предлагается упразднить Госкомконкуренции.

Проект Указа президента "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и развития рынка ценных бумаг" опубликован для обсуждения на портале СОВА.

Согласно проекту документа планируется упразднить:

- Государственный комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции;

- Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции;

- Центр по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

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Вместо них планируется создать:

- Государственный комитет по защите конкуренции (Антимонопольный комитет).

Комитет получит штатные единицы, а также задачи, функции и полномочия упраздняемого Госкомконкуренции в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, лицензирования товарно-сырьевых бирж, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;

- Планируется создание Агентства по управлению государственными активами.

Агентство получит штатные единицы, а также задачи, функции и полномочия упраздняемых Госкомконкуренции и Центра по управлению госактивами в части управления государственными активами, в том числе находящимися за рубежом, реализации приватизационных мероприятий, передачи государственного имущества в аренду, внедрения корпоративного управления в хозяйственных обществах, содействия восстановления и повышения эффективности производственной деятельности пустующих и неэффективно используемых объектов, финансового оздоровления экономически несостоятельных хозяйственных обществ и банкротству;

- Будет создано также Агентство по развитию рынка капитала с передачей ему штатных единиц, а также задач, функций и полномочий упраздняемых Госкомконкуренции и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции в части регулирования рынка ценных бумаг, корпоративного управления и деятельности фондовых бирж, а также Министерства финансов Республики Узбекистан – в части регулирования лизинговой и страховой деятельности.

Обсуждение проекта продлится до 24 января.