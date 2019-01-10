10:55 10 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Папка с документами

В Узбекистане ликвидируют Госкомконкуренции – что создадут вместо него

Spuntik / Дмитрий Астахов
Политика
Получить короткую ссылку
24 0 0

Власти намерены упразднить Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и создать на его базе три независимых структуры.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Узбекистане предлагается упразднить Госкомконкуренции.

Проект Указа президента "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и развития рынка ценных бумаг" опубликован для обсуждения на портале СОВА.

 Согласно проекту документа планируется упразднить:

 - Государственный комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции;

 - Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Государственном комитете Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции;

 - Центр по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Передача портфеля из рук в руки
Sputnik / Владимир Федоренко
Рустам Аминов назначен первым зампредседателя Госкомконкуренции

 Вместо них планируется создать:

- Государственный комитет по защите конкуренции (Антимонопольный комитет).

Комитет получит штатные единицы, а также задачи, функции и полномочия упраздняемого Госкомконкуренции в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, лицензирования товарно-сырьевых бирж, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;

- Планируется создание Агентства по управлению государственными активами.

Агентство получит штатные единицы, а также задачи, функции и полномочия упраздняемых Госкомконкуренции и Центра по управлению госактивами в части управления государственными активами, в том числе находящимися за рубежом, реализации приватизационных мероприятий, передачи государственного имущества в аренду, внедрения корпоративного управления в хозяйственных обществах, содействия восстановления и повышения эффективности производственной деятельности пустующих и неэффективно используемых объектов, финансового оздоровления экономически несостоятельных хозяйственных обществ и банкротству;

- Будет создано также Агентство по развитию рынка капитала с передачей ему штатных единиц, а также задач, функций и полномочий упраздняемых Госкомконкуренции и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции в части регулирования рынка ценных бумаг, корпоративного управления и деятельности фондовых бирж, а также Министерства финансов Республики Узбекистан – в части регулирования лизинговой и страховой деятельности.

 Обсуждение проекта продлится до 24 января.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Участницы финала конкурса красоты Miss Snow Universe на фоне снежных скульптур в Новосибирске
Трамп, Йети и другие снежные скульптуры со всего мира
Сильные морозы, архивное фото
Пляжная вечеринка в Сургуте в лютый мороз поражает воображение - видео
Расписание и результаты матчей Кубка Азии
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054