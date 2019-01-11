Мирзиёев поручил строить больше многоэтажек в Самарканде

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что Самарканд имеет сейсмически благоприятное расположение, поэтому в городе можно и нужно строить больше многоквартирных домов.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил современный жилой комплекс на массиве "Корасув" в Самарканде, сообщает пресс-служба.

В 2018 году на массиве построили 32 семиэтажных дома на 1344 квартиры, а также 12 пятиэтажных домов для военнослужащих, сотрудников внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и молодых семей. Возведены частный детский сад, отдел внутренних дел, комплекс торгового и бытового обслуживания, супермаркет "Регистон", общеобразовательная школа на 540 мест.

Президент побывал в новых квартирах, где отметили новоселье семьи Жасура Турсункулова и Жамшида Каттакулова.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев посетил современный жилой комплекс на массиве "Корасув" города Самарканда

"Самарканд должен быть центром туризма. Поэтому мы увеличим строительство многоквартирного жилья. Построим в центре города дома, отвечающие самым современным требованиям. Перед началом строительства необходимо заранее определить, кто будет покупателем квартиры, на каком этаже, квартиру из скольких комнат он намерен приобрести", – сказал глава государства.

Ему презентовали проекты строительства жилья на массиве "Корасув" в 2019 году, в частности, монолитным методом на основе современной турецкой технологии.

Мирзиёев подчеркнул, что Самарканд имеет сейсмически благоприятное расположение, поэтому необходимо строить многоквартирные дома в центрах Каттакурганского, Ургутского, Пахтачинского, Нарпайского, Кушрабатского районов.