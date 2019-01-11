В Узбекистане появится база данных по регистрации мобильных устройств

Соответствующее положение Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций могут утвердить к концу января.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Узбекистане намерены сформировать единую государственную базу данных регистрации мобильных устройств, сообщается в тексте положения Мининфокома на портале СОВАЗ.

"Оператор системы осуществляет регистрацию мобильных устройств на основании данных, предоставляемых регистраторами системы, операторами мобильной связи, импортерами при ввозе мобильных устройств на территорию Республики Узбекистан", - уточняется в документе.

При этом планируется открыть белые и черные списки устройств, второй группе планируется ограничить использование услуг связи. Проверить принадлежность гаджета к определенному списку системы можно будет через регистратор или веб-портал системы.

Кроме того, оператор системы сможет принудительно приостанавливать и возобновлять работу мобильных устройств по запросу правохранительных органов.