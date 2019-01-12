В Узбекистане впервые ввели частную собственность на землю

В настоящее время приватизация земли в Узбекистане запрещена, участки могут лишь предоставить в долгосрочную аренду.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Узбекистане с 1 июля разрешена приватизация земельных участков несельскохозяйственного назначения юридическими и физическими лицами.

Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиеев, сообщает Минюст на своем официальном Telegram-канале.

Согласно документу, с 1 июля 2019 года юридические лица — резиденты Узбекистана вправе приватизировать земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на правах собственности или приватизируемые ими здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные участки в размерах, необходимых для осуществления производственной деятельности.

С этой же даты физические лица — граждане Узбекистана вправе приватизировать земельные участки, предоставленные им для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома, сообщает телеканал.

Правительству поручено до 1 апреля внести в нижнюю палату парламента проект закона "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения", а до 1 мая разработать новую редакцию земельного кодекса с учетом вводимых изменений.

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До 1 июня также поручено принять правительственное решение, предусматривающее дифференцированные размеры платы за приватизируемые земельные участки, а также порядок их оплаты.

Отметим, что в настоящее время приватизация земли в Узбекистане запрещена, участки могут лишь предоставить в долгосрочную аренду.