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Мужчина закрывает портфель

Кто возглавил университет туризма "Шелковый путь"

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (278)
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Ректором высшего учебного заведения назначен вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов получил еще одну новую должность – он назначен ректором Международного университет туризма "Шелковый путь", сообщает Podrobno.uz.

С 2014 по 2017 годы Абдухакимов возглавлял Министерство занятости, ранее также работал председателем Государственного комитета по приватизации, демонополизации развитию конкуренции, а в августе 2017-го получил должность главы Государственного комитета по развитию туризма.

Встреча со студентами
Международный университет туризма открыли в Самарканде

Напомним, что университет "Шелковый путь" в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева создали в конце июня 2018 года, он расположен в Самарканде.

На сегодня в бакалавриате вуза открыто множество направлений – туризм, проектирование в сфере туризма, маркетинг в сфере туризма, логистика, гостиничный бизнес и другое.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (278)
Теги:
вице-премьер, Университет



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