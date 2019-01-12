Кто возглавил университет туризма "Шелковый путь"

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов получил еще одну новую должность – он назначен ректором Международного университет туризма "Шелковый путь", сообщает Podrobno.uz.

С 2014 по 2017 годы Абдухакимов возглавлял Министерство занятости, ранее также работал председателем Государственного комитета по приватизации, демонополизации развитию конкуренции, а в августе 2017-го получил должность главы Государственного комитета по развитию туризма.

Напомним, что университет "Шелковый путь" в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева создали в конце июня 2018 года, он расположен в Самарканде.

На сегодня в бакалавриате вуза открыто множество направлений – туризм, проектирование в сфере туризма, маркетинг в сфере туризма, логистика, гостиничный бизнес и другое.