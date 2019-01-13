Афганистан поблагодарил Узбекистан за поддержку

Камилов и Раббани подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия между странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахиддином Раббани, сообщает "Жахон Ньюс".

Министры высоко оценили позитивную динамику в процессе развития двусторонних отношений на всех направлениях сотрудничества. Как подчеркивалось, в основе многопланового узбекско-афганского диалога лежит твердая политическая воля лидеров двух стран.

Глава МИД Афганистана выразил признательность руководству Узбекистана за последовательную поддержку усилий афганского правительства по установлению мира в стране, а также укрепление двусторонних отношений, содействие в социально-экономическом развитии путем реализации значимых инфраструктурных проектов, подготовке кадров.

Камилов и Раббани подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия между странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны обменялись мнениями по повестке дня начинающей свою работу министерской встречи Диалога "Индия – Центральная Азия", на которую приглашена афганская делегация. Как подчеркивалось, вовлечение Афганистана в региональные экономические, транспортные и другие инфраструктурные проекты позволит афганскому народу почувствовать реальность мирной альтернативы многолетнему вооруженному конфликту. На встрече министры также рассмотрели отдельные вопросы международной и региональной проблематики.